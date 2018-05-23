Помпео: Россия бросает вызов стратегическим интересам США

Причины недовольства Россией огласила администрация президента США Дональда Трампа. "Мы знаем, что Россия бросает вызовы нашим стратегическим интересам, а также безопасности наших союзников", — заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео. Это заявление он сделал в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Как свидетельство угрозы от России Помпео привел химическую атаку в Великобритании – отравление бывшего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва категорически отвергает свою причастность к отравлению Скрипалей, считая "дело Скрипалей" провокацией. Но Россию никто не слышит: Россия уже была наказана за это нами и нашими союзниками, продолжил Майкл Помпео.

Вашингтон рассматривает Россию как страну, которая бросает стратегические вызовы Соединенным Штатам, цитирует Помпео ТАСС.

Кроме того, еще одна набившая мозоль на языке тема: предполагаемое вмешательство всемогущей России в американские выборы. Москву во вмешательстве в выборы президента США обвинила американская разведка. Одно плохо: той же самой разведке не удалось обнаружить никаких свидетельств, что какое-либо вмешательство повлияло на исход голосования.

"Вашингтон не потерпит вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году, — приводит слова Майкла Помпео РИА Новости. — Многое уже сделано, много еще предстоит сделать".

Но на такие абсолютно голословные, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обвинения Москве вновь приходится только оправдываться. Все точно по русской классике: "он украл или у него украли, но ложечки потом нашлись, а осадочек остался".

Дональд Трамп, в частности, выслал из США 60 российских дипломатов. Ровно столько, сколько все европейские союзники США вместе взятые. Потом, правда, был скандал: президент Соединенных Штатов, оказывается, неверно понял своих советников.