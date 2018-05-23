Антон Миранчук: игра "Локомотива" в Лиге чемпионов сдерживает от переезда в Европу

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук рассказал о возможном переходе в европейский клуб. Футболист признался, что игра железнодорожников в Лиге чемпионов удерживает его от ухода.

"Сейчас мне 22 года, и я всегда мечтал играть в Лиге чемпионов, – приводит слова Миранчука-младшего РИА Новости. – Для меня это абсолютный космос и именно участие "Локомотива" в следующем сезоне турнира пока сдерживает меня от ухода в зарубежный клуб".

"Недавно я общался на эту тему с партнером по сборной России Романом Зобниным. Обсуждали моменты, когда выходишь на игры в турнире такого уровня, когда слушаешь гимн Лиги чемпионов – мурашки по коже бегут. Я знаю об этих чувствах, но пока не испытывал такого в жизни и мне очень хочется этого".

Напомним, что по итогам минувшего сезона в российской футбольной премьер-лиге "Локомотив" стал чемпионом России и обеспечил себе прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.