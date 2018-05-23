Турок расстрелял семейную пару в отместку за гибель брата

Вооруженный пистолетом преступник в отместку за гибель брата в ходе коммерческого спора расстрелял супружескую пару у входа в госпиталь в Стамбуле, сообщает Hurriyet. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения, в результате которого два человека погибли, а еще две женщины получили ранения.

Инцидент произошел в 12:30 в минувший вторник, 22 мая, на пороге больницы в районе Умрание, куда передвигавшийся на костылях 43-летний Рамазан Сари прибыл на обследование. У входа его встретил Фейяз Элик и тут же открыл огонь из пистолета: шесть пуль достались Рамазану, две — сопровождавшей его жене, еще двумя выстрелами он ранил оказавшихся поблизости женщин.

От полученных травм супруги скончались на месте, а сам злоумышленник бежал. Сегодня подозреваемого и его дядю, который находился на месте преступления, задержали.

Причиной нападения следователи склонны считать месть за гибель брата в ходе произошедшего в начале сентября 2017 года коммерческого конфликта. Тогда две фирмы не поделили школьные подряды, а их представители, в том числе Рамазан Сари и Фейяз Элик, устроили настоящую битву во дворе образовательного учреждения. Кюнейт Элик выхватил нож, но был убит подоспевшими полицейскими, как и еще один участник противостояния. Рамазан Сари попытался бежать, однако тоже получил пулю.

Уголовное дело, по которому проходили пять человек, находилось в стадии расследования, при этом Рамазан жаловался на то, что постоянно получает угрозы.