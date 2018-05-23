Лук хотят приравнять к охотничьему оружию

Два депутата от фракции "Единая Россия" предложили признать луки охотничьим оружием. Соответствующий законопроект уже внесли в Государственную Думу, пишет агентство "Интерфакс".

Авторы документа поясняют, что сейчас лук – это спортивный инвентарь, следовательно, на охоту с ним ходить нельзя. Если новый закон примут, то лук перенесут в категорию холодного метательного оружия. Депутаты даже предлагают более четкий термин – "стрелковое метательное оружие".

Таким образом луки почти полностью приравняют к ружьям и винтовкам. Купить их можно будет только при наличии лицензии на ношение и хранение охотничьего оружия. После чего в течение двух недель лук надо поставить на учет в Росгвардии.

Плюсов у нового закона, по мнению его авторов, несколько. Прежде всего, он позволит контролировать оборот луков. Сейчас это важно, так как по статистике МВД, метательное оружие стало чаще появляться в криминальных сводках.