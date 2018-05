Покупавшую машину американку попросили доказать, что она не робот

Жительницу штата Флорида Марси Робин попросили доказать, что она не робот, когда женщина лично приехала в дилерский центр Fiat, чтобы купить автомобиль. Такое предложение крайне удивило женщину. Выяснилось, что это не ошибка и не шутка, сообщает Jalopnik.

Робин подписывала финальное соглашение, когда вдруг увидела в контракте просьбу подтвердить, что она не робот.

Перед женщиной оказался листок с капчей – интернет-системой, которая позволяет отличить человека от робота. В онлайн-версии пользователя просят ввести изображенный на картинке код, а в реальности американке пришлось поставить галочку напротив графы "Я не робот".

I bought a car today, and the dealership had me check off — with a pen, on paper — that I’m not a robot. pic.twitter.com/x6nJ68e6uj