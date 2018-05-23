Порошенко объявил о создании новой морской пехоты

В военно-морских силах Украины появилось новое подразделение – морская пехота. Об этом объявил президент Петр Порошенко. Глава государства добавил, что теперь день "черных беретов" будут отмечать 23 мая, а не 16 ноября, как раньше. Да и сами головные уборы сменят цвет на сине-зеленый, как штормовые волны Черного или Азовского морей, пишет агентство "Интерфакс".

Смена цветов – уже обычная практика для украинских вооруженных сил. В конце прошлого года "перекрасились" десантники. "Голубые береты" стали "кроваво-красными". Командование ВДВ уточнило, что такие же головные уборы носят десантники стран НАТО и еще 40 государств.

День ВДВ на Украине перенесли на 21 ноября. В эту дату принято почитать Архангела Михаила. А его местные десантники назвали своим покровителем. Его же меч теперь украшает эмблему ВДВ Незалежной.