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23 мая 201817:23

Скандал в украинском футболе: у арбитра после матча найдено 17 тысяч долларов

фото: Global Look Press

В украинском футболе правоохранительными органами продолжается расследование по делу о возможной организации договорных матчей. В результате властями Украины был обнаружен новый фигурант дела – арбитр Владимир Миланич.

После одного из матчей по дороге домой в Николаев украинская полиция остановила рефери и при обыске у него в сумке была обнаружена необычно крупная сумма – 17 тысяч долларов, о чем сообщает Чемпионат.Com.

Напомним, что ранее стало известно о том, что правоохранительные органы инициировали расследование из-за масштабных подозрений футбольных клубов в организации договорных матчей. Сообщается, что властями было проведено свыше 50-ти обысков.

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