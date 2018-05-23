МИД не исключает, что Британия насильно удерживает Скрипалей

В российском внешнеполитическом ведомстве нет оснований исключать тот факт, что двух российских граждан против их воли удерживают спецслужбы Великобритании.

До обвинений в банальном похищении дело, конечно пока не дошло, однако мешает этому лишь скудость официальных сведений о том, где и в каком состоянии находятся сейчас Юля и Сергей Скрипали.

Однако, та информация, которой обладает российский МИД даёт возможность предполагать, что по отношению к российским гражданам используются методы силового воздействия и они лишены прав самостоятельно решать свою судьбу.

"России на протяжении практически уже двух месяцев не дают доступ к российским гражданам — это факт. Второй факт — российские граждане, так или иначе, удерживаются в Великобритании от контактов, возможно и силовым методом, в неизвестном месте и в неизвестном состоянии", — заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Для того, чтобы хоть как-то сохранить от развала версию о российском следе в деле Скрипалей, Лондон засекретил всё, что было с ним связано.

И в итоге добился обратного результата. Не в состоянии, что-либо доказать из-за отсутствия малейшей возможности для независимой верификации результатов расследования, британские спецслужбы устами британских же политиков просто делают громкие заявления о российской агрессии.

Но, антироссийский угар, подхваченный в СМИ и заменявший собой здравый смысл, постепенно стихает, и всё отчётливее начинают звучать вопросы, которые Россия задавала с первых дней так называемого расследования.

И связаны они в первую очередь с тем, как на самом деле обстоят дела, если отбросить навязываемую Лондоном версию.

А обстоят они следующим образом. 4 марта этого года в Великобритании, в городке Солсбери последний раз видели Юлию Скрипаль и её отца – Сергея Скрипаля. При невыясненных обстоятельствах они исчезли, а на месте, где предположительно могли произойти события, связанные с их исчезновением, появились сотрудники служб химической защиты в специальных скафандрах и рядовые полицейские без каких-либо вообще средств индивидуальной защиты.

Пожалуй, это всё, о чём можно говорить с уверенностью.

Все дальнейшие обстоятельства исчезновения российских граждан являются версией, которую выдвигают британские спецслужбы и, не смотря на существующую дипломатическую практику, ни подтвердить, ни опровергнуть их заявления пока не представляется возможным.

Даже сам факт того, что Юля и Сергей Скрипали были отравлены с использование каких-то нервно-паралитических элементов, пока никем не подтверждён.

Заявления о том, что они находились в больнице, проходили лечение, были из неё выписаны и вновь исчезли, тоже невозможно ни подтвердить, ни проверить.

Никаких конкретных сведений о состоянии их здоровья, о методах лечения или о том было ли вообще такое лечение врачи больницы, в которой, опять же предположительно, могли находиться россияне – не сообщают.

Прошло без малого три месяца с тех пор, как на территории Великобритании исчезли двое российских граждан. Согласно заявлениям из Лондона, их судьба и местоположение с той поры и по сегодняшний день известны лишь спецслужбам Соединённого Королевства.

Как в таких обстоятельствах должны расценивать в российском МИД регулярные отказы дипломатам в их законном праве на встречу с российскими гражданами?