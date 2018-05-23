Новый робот-акробат научился делать сальто

Прежде чем научиться ходить, любой человек сначала учится ползать. Однако для роботов это совсем не обязательно. Более того, у некоторых способность не только ходить, но и выполнять акробатические трюки заложена "от рождения".

Так, инженеры из компании Boston Dynamics наделили своего робота Atlas умением ходить по канату, исследователи из Калифорнийского университета в Беркли создали робота-паркурщика, а швейцарцы – робота а-ля Человек-паук.

И вот в команде автоматизированных трюкачей пополнение. Учёные из исследовательского центра Disney Research представили прототип робота, который умеет делать сальто.

Разработку назвали Stickman, что дословно можно перевести как "человек-трость". Робот действительно напоминает трость, по крайней мере, в вытянутом виде. Кстати, его высота — 2,1 метра. Это высота среднестатистического человека с вытянутыми вверх руками.

Ходить машина не умеет по одной простой причине: у неё нет ног. Зато робот наделён другой способностью. Он состоит из трёх сегментов, которые могут складываться в полёте, и в результате Stickman, становясь более компактным, может переворачиваться в воздухе.

Авторы разработки поясняют, что алюминиевые сегменты, из которых состоит робот, соединены между собой имитирующими шарниры петлями и клапанами. Последних два, оба установлены на центральном сегменте и к каждому из них с обеих сторон подсоединяется ещё по одному сегменту. Благодаря такой конструкции робот может прямо в полёте менять положение каждого сегмента относительно других.

Чтобы машина выполнила трюк, её закрепляют на специальном тросе, при помощи которого она и поднимется в воздух (в данном случае на высоту около шести метров).

При падении Stickman должен отцепиться от троса и прижать крайние сегменты к центральному, как человек прижимает к телу руки и ноги во время сальто. За счёт этого вращение ускоряется, и робот может совершить до двух переворотов за один полёт.

Отмечается, что в таких разработках самое сложное – это контроль за положением тела и соблюдение баланса. Для этого инженеры оснастили устройство инерциальным измерительным блоком, тремя лазерными дальномерами и системой датчиков движения.

Эти приборы отслеживают положение робота в воздухе и, что самое главное, помогают рассчитать нужную скорость движения и определить моменты, в которые сегменты должны сложиться и вернуться в обычное положение.

Инженеры признаются, что их прототип ещё требует серьёзных доработок. Например, пока что Stickman не умеет по-человечески приземляться после прыжка, а попросту падает на "спину".

Однако в статье с более подробным описанием разработки отмечается, что нынешнее достижение – это большой прогресс в развитии динамических характеристик роботов. Машины становятся всё более мобильными и гибкими и учатся выполнять трюки, которые ранее были доступны лишь для человека.

Напомним, что исследователи из Disney Research также создали работа, который умеет ездить по вертикальным поверхностям, и новую технологию беспроводной зарядки, которая побила все рекорды.