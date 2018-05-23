Болельщики "Спартака" признали Промеса лучшим игроком сезона 2017/18

Болельщики московского "Спартака" признали голландского нападающего Квинси Промеса лучшим игроком минувшего сезона. Победитель в номинации определялся путем голосования поклонников экс-чемпиона России.

"Поздравляем Квинси с третьей победой за последние четыре футбольных сезона, — говорится в сообщение фанатского объединения "Фратрия". – Желаем лучшему нападающему "красно-белых" и дальше радовать болельщиков игрой и забитыми голами! Перед стартом следующего сезона мы вручим ему памятный подарок".

В голосовании Промес набрал 328 очков и, таким образом, на один балл опередил своего партнера по команде Луиса Адриано (327). Тройку лучших замкнул Лукас Фернандо, в актвие которого 258 очков.