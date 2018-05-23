Скоро россияне будут праздновать День взятия Парижа

Депутаты Государственной думы приняли решение снять с рассмотрения законопроект о праздновании Дня взятия Парижа и поддержали предложение спикера палаты Вячеслава Володина создать межфракционную рабочую группу по доработке инициативы.

Как передает РИА Новости, вниманию нижней палаты парламента был предложен депутатом от ЛДПР Михаил Дегтяревым новый день воинской славы России – 31 марта.

В этот день по новому стилю в 1814 году русские войска под руководством Александра I вступили в Париж. Автор предложил назвать праздник Днём взятия Парижа и считать его победоносным завершением как Отечественной войны 1812 года, так и заграничных походов русской армии 1813 — 1814 годов.

Думский комитет по обороне инициативу коллеги не поддержал. Заместитель главы комитета Юрий Швыткин (ЕР) заявил, что в России 8 сентября уже отмечается день воинской славы — День Бородинского сражения.

Он подчеркнул, что Российская академия наук считает предложенную законопроектом формулировку дня воинской славы России некорректной и не соответствующей историческим данным, так как крупного сражения за Париж в марте 1814 года не было.

В НИИ военной истории академии Генштаба полагают, что установление 31 марта как дня победоносного завершения Отечественной войны 1812 года спорно ввиду того, что исторически в Российской империи датой освобождения России от наполеоновского нашествия считалось 25 декабря 1812 года, когда император Александр I издал соответствующий манифест.

Но спикер нижней палаты решил не отмахиваться от инициативы и предложил создать межфракционную рабочую группу для доработки законопроекта. По мнению Володина, туда надо включить комитет по культуре и комитет.

Решено, что группу возглавит праправнук автора "Войны и мира" Льва Толстого, вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР), курирующий вопросы культуры.