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ЖКХ 46 минут назад
Новая афера с водяными счетчиками: люди платят деньги незваным мастерам
Сотни москвичей стали жертвами новой аферы. Под видом сотрудников центров госуслуг квартиры пенсионеров обзванивают мошенники. От имени МФЦ они предлагают бесплатно поменять счетчики, а после выставляют внушительный счет — правда, обещая компенсацию. Но денег, естественно, никто не возвращает. Почему, несмотря на явный обман, доказать вину мошенников очень непросто?
— Они сказали, что я пенсионерка, проводится акция бесплатной установки пенсионерам-инвалидам — я являюсь инвалидом — и вам бесплатно установят эти счетчики новые.
Это заманчивое предложение Татьяне Семеновне сделала неизвестная девушка по телефону — представилась сотрудником МФЦ. Вежливый мастер появился в квартире уже через полчаса, моментально поменял счетчики и клапаны, но за бесплатную услугу вдруг выставил счет — 9 тысяч рублей. Пенсионерку успокоил: все компенсируют, надо только отнести бумаги в центр госуслуг.
— Я тут же пошла — сказали, какое окошко, все. Я туда пришла — они надо мной посмеялись и сказали: вы не первая.
"С меня взяли семь с половиной тысяч. Было очень обидно первое время, но сейчас я это расцениваю с улыбкой", — говорит потерпевший Леонид Аристархов.
Леонида Ивановича обманули по такой же схеме. На словах пообещали, что все деньги вернут, но в договоре об этом ни строчки.
— Понимаете, я очень плохо вижу!
— То есть, вы даже не прочитали?
— Да, я не читал документов, я просто подписал.
В обоих случаях действовала компания "Смар Хаус Групп". Жертвой их рекламных методов чуть не стал и Александр Коц.
"К вам приходит мастер, меняет приборы. Потом со всеми отметками и квитанциями — в отдел соцзащиты населения. Пишете заявление о компенсации, в течение в пяти рабочих дней ее получаете", — уверяет по телефону представитель компании.
"Обычно если ты вызываешь коммунальщиков, приходится ждать час, а то и больше. А тут он пришел сразу, как будто они где-то дежурят по близлежащим домам", — говорит Александр.
Контора, судя по всему, действует с размахом, во многих районах Москвы. Никакого отношения к МФЦ и другим городским службам, естественно, не имеет.
"Вопрос о замене счетчиков не входит в компетенцию центров госуслуг. Если срок поверки или замены счетчиков не истек, то нет необходимости производить замену. Сохраняйте бдительность, уточняйте информацию в ваших управляющих компаниях", — советует руководитель МФЦ района Южное Медведково Юлия Гайдарова.
Предупреждения о мошенниках есть во всех центрах госуслуг, но пострадавших становится все больше. На всех печатях, которые ставят сотрудники "Смар Хаус Групп", указан адрес: проезд Серебрякова, 6, строение 1. Это обычная промзона. Ее охранники говорят, что компания действительно здесь работала, но недолго — всего лишь полгода.
— Их здесь нет. Вот звонишь им, они телефон потом отключают. И полиция, прокуратура также была — говорят, не можем найти.
Ушлые коммерсанты тщательно заметают следы, постоянно меняют адреса и телефоны. Формально к сотрудникам компании не придраться: ведь люди сами ставят подписи в документах.
"Если к вам приходят и говорят, что что-то такое будет вам бесплатно, или обещают взять с вас деньги, которые вам потом возместят — нужно всегда спрашивать: кто мне возместит? Дайте телефон, пожалуйста, этого товарища или организации. Позвонить в справочную, узнать телефон настоящий этой организации, дозвониться туда", — советует председатель координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Татьяне Семеновне отказали в возбуждении уголовного дела, но все может поменяться, если пострадавшие вместе напишут коллективное заявление в полицию.
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