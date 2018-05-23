Менеджер Нурмагомедова исключил участие бойца в московском турнире UFC

Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов не примет участия на московском турнире UFC, который пройдет 15 сентября. Об этом сообщил менеджер агентства Dominance MMA Ризван Магомедов.

"Согласно регламенту организации, чемпионы должны драться исключительно на номерных турнирах, на которой действует система платных трансляций, — цитирует Магомедова Спорт24.Ru. – В Москве состоится турнир серии Fight Night и из-за этого Хабиб участия в нем не примет, это исключено. Возможно, он просто будет в зрительном зале, но опять же – если не произойдет накладок при его подготовке к бою".

"Что же о бое, то нам без разницы, как и с кем сейчас проходят у UFC переговоры. Мы готовы защищать пояс в ноябре или декабре и теперь дело за руководством. Мы свою позицию изложили. Мы примем любого соперника".