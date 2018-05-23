Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 мая 201818:38

Привычка отсыпаться на выходных спасает от преждевременной смерти

YAY/ТАСС

Представители Миланского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что существует связь между продолжительностью сна и риском смерти. Оказалось также, имеет значение, в какие дни высыпаться – в будни или в выходные, сообщает Online Library.

Итальянские ученые опросили 38 тысяч шведов, попросив их заполнить анкету из 38 вопросов о распорядке дня и образе жизни. Предварительно исследователи попросили опрашиваемых поделиться информацией о поле, возрасте, образовании, работе, состоянии здоровья, индексе массы тела и вредных привычках.

Наблюдения длились 13 лет. В период с 1997-го по 2010-й годы умерли 3234 испытуемых. 1515 человек от онкологических заболеваний, еще 1017 – от сердечно-сосудистых.

Среди испытуемых младше 65 лет сон в выходные, который длился менее пяти часов, был связан с повышением риска смерти на 52 процента по сравнению с теми, кто спал семь часов. Интересно, что сон, длившийся более девяти часов, риск смерти не повысил.

Исследователи пишут также, что люди, которые спали меньше пяти часов в будни, но больше восьми часов в выходные, не повысили риск смерти по сравнению с теми, кто спит в среднем 6-8 часов в течение всей недели.

Сейчас

16:57

Помпео: Россия бросает вызов стратегическим интересам США

14:39

Мосгорсуд оставил Навального под арестом

14:12

Российских чиновников призвали отказаться от отдыха в "санкционных" странах

13:03

Операция по освобождению Дамаска завершена

12:23

Шум вентиляции не дал Захаровой говорить

12:21

Минкульт разъяснил свою позицию по поводу Booking.com

09:48

"Засбоивший" спутник вернулся в состав группировки ГЛОНАСС

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

ПМЭФ-2018

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Помпео: Россия бросает вызов стратегическим интересам США

Помпео: Россия бросает вызов стратегическим интересам США

2 часа назад
МИД не исключает, что Британия насильно удерживает Скрипалей

МИД не исключает, что Британия насильно удерживает Скрипалей

1 час назад
Посмотреть бы в глаза родителям: соцсети о чудовищах из Псебая

Посмотреть бы в глаза родителям: соцсети о чудовищах из Псебая

4 часа назад
ПМЭФ: крупнейшие сделки в истории форума

ПМЭФ: крупнейшие сделки в истории форума

3 часа назад
Попытка не удалась: российские ведомства категорически против блокировки Booking.com

Попытка не удалась: российские ведомства категорически против блокировки Booking.com

5 часов назад
На столичных вокзалах вводят новые правила прохода пассажиров

На столичных вокзалах вводят новые правила прохода пассажиров

3 часа назад
10 древних городов, оживших благодаря технологиям

10 древних городов, оживших благодаря технологиям

6 часов назад
Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

21.05.2018 08:38
Автомобили проекта "Кортеж" могут перевести на электротягу

Автомобили проекта "Кортеж" могут перевести на электротягу

30 минут назад
Новая афера с водяными счетчиками: люди платят деньги незваным мастерам

Новая афера с водяными счетчиками: люди платят деньги незваным мастерам

50 минут назад
Скоро россияне будут праздновать День взятия Парижа

Скоро россияне будут праздновать День взятия Парижа

1 час назад
Тайные похороны: был ли правда безумен брат Раисы Горбачевой

Тайные похороны: был ли правда безумен брат Раисы Горбачевой

1 час назад
Лук хотят приравнять к охотничьему оружию

Лук хотят приравнять к охотничьему оружию

1 час назад
В Германии начали вводить запрет на дизели

В Германии начали вводить запрет на дизели

1 час назад
Сверхреалистичный робот умеет смотреть прямо в глаза. Видео

Сверхреалистичный робот умеет смотреть прямо в глаза. Видео

1 час назад
Турок расстрелял семейную пару в отместку за гибель брата

Турок расстрелял семейную пару в отместку за гибель брата

2 часа назад
Стало известно, когда в России подешевеет бензин

Стало известно, когда в России подешевеет бензин

2 часа назад
Хакамада из рода самураев: "Жизнь канает по полной"

Хакамада из рода самураев: "Жизнь канает по полной"

3 часа назад
5 регионов России, где жилье быстро дорожает

5 регионов России, где жилье быстро дорожает

3 часа назад
Мать Роналду рассказала, что думала от него избавиться

Мать Роналду рассказала, что думала от него избавиться

3 часа назад
Создан революционный пикап, который обещает быть "быстрее Ferrari"

Создан революционный пикап, который обещает быть "быстрее Ferrari"

3 часа назад
Москалькова: Вышинского не пытают в украинском СИЗО

Москалькова: Вышинского не пытают в украинском СИЗО

4 часа назад
Мосгорсуд оставил Навального под арестом

Мосгорсуд оставил Навального под арестом

4 часа назад
Будущее под угрозой: крупнейшая в мире амфибия находится на грани исчезновения в дикой природе

Будущее под угрозой: крупнейшая в мире амфибия находится на грани исчезновения в дикой природе

4 часа назад
Биологи наблюдали акушерство у обезьян бонобо

Биологи наблюдали акушерство у обезьян бонобо

4 часа назад
В июне россияне получат новые платежки за услуги ЖКХ

В июне россияне получат новые платежки за услуги ЖКХ

4 часа назад
В США суд обязал 30-летнего мужчину съехать от родителей

В США суд обязал 30-летнего мужчину съехать от родителей

4 часа назад
416 км до Пхунгери: журналисты выехали на закрытие ядерного полигона

416 км до Пхунгери: журналисты выехали на закрытие ядерного полигона

5 часов назад
Особый режим вводится в "Лужниках" с 25 мая в преддверии чемпионата

Особый режим вводится в "Лужниках" с 25 мая в преддверии чемпионата

5 часов назад
Школьница упала с пятого этажа, спускаясь по веревке из вещей

Школьница упала с пятого этажа, спускаясь по веревке из вещей

5 часов назад
Капризничает или голоден? Новое приложение расшифрует плач малышей

Капризничает или голоден? Новое приложение расшифрует плач малышей

5 часов назад
Генштаб России: операция по освобождению Дамаска завершена

Генштаб России: операция по освобождению Дамаска завершена

5 часов назад
Секс, а не шприц: в России сменился главный источник заражения ВИЧ

Секс, а не шприц: в России сменился главный источник заражения ВИЧ

5 часов назад
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" получила новые важные функции

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" получила новые важные функции

6 часов назад
Блокчейн - это для людей

Блокчейн - это для людей

6 часов назад
Катавшийся на стропах крана рабочий сорвался вниз на глазах коллег

Катавшийся на стропах крана рабочий сорвался вниз на глазах коллег

6 часов назад
Новый биоинженерный гель помогает мозгу восстановиться после инсульта

Новый биоинженерный гель помогает мозгу восстановиться после инсульта

6 часов назад
Президент знает о смерти Дарьи Стариковой, которая обращалась к нему

Президент знает о смерти Дарьи Стариковой, которая обращалась к нему

6 часов назад
Официально: "Арсенал" подтвердил назначение Эмери

Официально: "Арсенал" подтвердил назначение Эмери

7 часов назад
Выпоротый иркутскими "казаками" попрошайка собрал за месяц 170 тысяч рублей

Выпоротый иркутскими "казаками" попрошайка собрал за месяц 170 тысяч рублей

7 часов назад
Сын Караченцова: папа выписался и находится на даче

Сын Караченцова: папа выписался и находится на даче

7 часов назад
С "Юрия Долгорукого" успешно запущено сразу четыре "Булавы"

С "Юрия Долгорукого" успешно запущено сразу четыре "Булавы"

8 часов назад
1 542
В российском масле нашли кишечную палочку и антибиотики

В российском масле нашли кишечную палочку и антибиотики

8 часов назад
Путин готовится в Сочи к Петербургскому экономическому форуму

Путин готовится в Сочи к Петербургскому экономическому форуму

8 часов назад
Сколько зарабатывает актриса, озвучивающая Свинку Пеппу

Сколько зарабатывает актриса, озвучивающая Свинку Пеппу

9 часов назад
В России вырос спрос на лекарства для мозга

В России вырос спрос на лекарства для мозга

9 часов назад
Туризм: 11 дворцов, которые поражают воображение

Туризм: 11 дворцов, которые поражают воображение

9 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

17.05.2018 20:18
Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

14.05.2018 17:55