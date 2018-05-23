Матч мира на полюсе: Вячеслав Фетисов хочет отправить ДиКаприо в Арктику

Хоккейный матч на дрейфующей научной базе: воплотить эту идею в жизнь теперь предстоит Вячеславу Фетисову. Он официально стал послом доброй воли ООН по защите Арктики и Антарктики. Какую команду он собирает для высадки во льдах? И главное, зачем?

Вячеслав Фетисов стал послом доброй воли программы ООН по защите Арктики и Антарктики. Вся жизнь великого хоккеиста связана со льдом — кому как не ему помогать сохранить его на двух полюсах планеты.

"Одна из задач, которая сегодня стоит перед нами, в том числе в новом качестве — это привлекать внимание. Объединять людей, которые занимаются этой проблематикой, создают фонды, все делают для того, чтобы спасать экологию", — говорит хоккеист.

Первый и очень яркий способ привлечь внимание уже выбран: провести хоккейный матч недалеко от Северного полюса в апреле следующего года. Матч мира пройдет при поддержке политиков и спортсменов стран, входящих в Арктический совет: России, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии и Швеции.

Чтобы хоккейный матч в Арктике на базе ледяного лагеря "Барнео" стал возможным, Вячеславу Фетисову потребовалось 10 лет. Теперь главное — найти место: как известно, ледяные базы постоянно движутся и трескаются, и здесь важно всем участникам обеспечить безопасность. Среди возможных игроков — Джон Керри и Леонардо ДиКаприо.

"С нескрываемым любопытством и удовольствием тот же Керри воспринял это предложение. А ДиКаприо — у него единственное ограничение, он говорит, что не умеет кататься. Но я уже слышал, что он начал выходить на лед, то есть, скорее всего, к апрелю следующего года он будет готов", — говорит Вячеслав Фетисов.

"У России есть возможность организовать ледовую базу в районе полюса. Сейчас задача поставлена, что арктический туризм должен развиваться, в рамках этой программы мы готовы посмотреть, как выполнить эту мечту", — говорит президент Государственной полярной академии, член-корреспондент РАН, депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров.

Проблемы экологии в Арктике стоят действительно остро. По самым пессимистичным прогнозам специалистов, она может полностью лишиться льда уже к концу века. Последствия могут быть непредсказуемыми.

Россия проводит огромную работу — например, землю Франца-Иосифа удалось освободить от 40 тысяч тонн мусора. Но все понимают: это только начало большого и трудного пути.