КХЛ перетасовала состав дивизионов на следующий сезон

Руководители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) внесли изменения в состав дивизионов регулярного чемпионата на следующий сезон. Основную часть изменений претерпели команды Западной конференции.

В дивизионе Тарасова "Динамо" (Минск) и "Слован" сыграют с "Локомотивом", минское "Витязем", ЦСКА и "ХК Сочи". В то же время московское "Динамо" и "Северсталь" сыграют со "Спартаком", СКА, "Йокеритом" и рижским "Динамо".

На Востоке же "Торпедо" встретится с магнитогорским "Металлургом", "Ак Барсом", "Автомобилистом", "Трактором " и "Нефтехимиком" в дивизионе Харламова. Единственным дивизионом, который не поменял состав участников, стал дивизион Чернышева. В нем по-прежнему сыграют "Сибирь", "Салават Юлаев", "Авангард", "Амур", "Барыс", "Адмирал" и "Куньлунь".

Отметим, что старт "регулярки" намечен на первое сентября.