Помпео хочет "отвязать" Европу от российского газа

Вашингтон должен продолжать противодействие проекту газопровода "Северный поток — 2", чтобы снизить зависимость Европы от российского газа — в этом уверен госсекретарь США Майк Помпео. О необходимости продолжать "оказывать давление на "Северный поток — 2", чтобы свернуть его" он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Зависимость европейцев от российских энергоносителей, по его мнению, ограничивает возможности Евросоюза по противодействию Москве. Поэтому, уверен Помпео, эту зависимость необходимо уменьшать, передает "Интерфакс".

"У нас есть реальная возможность отвязать их от России", — подчеркнул он, подразумевая под этим европейцев. По словам госсекретаря, уменьшить зависимость ЕС от России можно различными способами — например, доставляя энергоносители "через Кавказ и другие страны".

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung призвал европейских партнеров РФ к прагматизму и здравому смыслу в вопросе строительства "Северного потока — 2". По словам посла, проект не ведет к расколу Европы, к тому же Россия никогда не использовала свои энергоресурсы в качестве политического инструмента.

Нечаев также подчеркнул, что реализация "Северного потока — 2" выгодна прежде всего с экономической точки зрения: российский природный газ дешевле, чем американский сжиженный газ, к переходу на который Вашингтон подталкивает страны Евросоюза. Кроме того, украинская газотранспортная система в настоящее время находится в плачевном состоянии, так что "Северный поток — 2" еще и укрепит энергобезопасность стран Европы.

Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии газопровода протяженностью 1220 километров и общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши, других восточноевропейских и прибалтийских стран — и напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Газопровод из двух ниток пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года. Единственный акционер компании Nord Stream 2 AG — российский "Газпром". Его европейские партнеры по проекту — немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.