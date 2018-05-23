МИД РФ: визит Волкера в Донбасс только обостряет конфликт

Официальный спикер российского МИДа Мария Захарова раскритиковала визит Курта Волкера в Донбасс.

Как передает телеканал "Россия 24", по словам Захаровой, действия спецпредставителя американского госдепа по Украине только обостряет конфликт.

Захарова заявила, что Волкер поддерживает милитаристский настрой Киева и вместо того, чтобы потребовать от Киева прекратить эскалацию военной напряженности и напомнить украинскому руководству о необходимости выполнения его обязательств по Минским соглашениям, Волкер традиционно озвучил ряд одиозных тезисов.

Среди них отказ американского посланника признавать сам факт существования республик Донбасса.

"Это свидетельствует о том, что он Волкер либо не читал самих Минских соглашений, либо не желает замечать очевидного. Хочу напомнить, что под ними стоят подписи Донецка и Луганска, и без прямого диалога с ними невозможно продвинуться в урегулировании конфликта, будь то шаги в сфере политики, безопасности или дискуссии о присутствии в регионе сил ООН", — отметила Захарова.

При этом на Смоленской площади считают, что поведение Киева свидетельствует о том, что идет настрой на силовое решение ситуации и срыв политической работы по урегулированию кризиса на востоке страны.