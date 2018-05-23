Джиро д'Италия. Вивиани победил на 17-м этапе веломногодневки

На многодневной велогонке "Джиро д'Италия" завершился 17-й этап, который протянулся между коммуной Рива-дель-Гарда и городом Изео. Дистанция растянулась на 155 километров и завершилась победой итальянского гонщика Элии Вивиани, представляющего команду Quick-Step Floors.

Итальянец преодолел дистанцию за 3 часа 19 минут 57 секунд. Аналогичное время показали занявшие в итоге вторую и третью строчки ирландец Сэм Беннетт из Bora Hansgrohe и Никколло Бонифацио из Bahrain-Merida соответственно.

Отметим, что для Вивиани этот успех стал четвертым на нынешнем "Джиро д'Италия". Ранее он становился триумфатором на втором, третьем и 15-м этапах многодневки.

Лидерство же общего зачета в гонке продолжает удерживать британский гонщик Mitchelton-Scott Саймон Йейтс. Второе место занимает представитель Нидерландов Том Дюмулен из Team Sunweb, который отстает от лидера на 56 секунд. Замыкает тройку Доменико Поццовиво, представляющий команду Bahrain-Merida (+3 минуты 11 секунд).