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23 мая 201820:01

Бывший мэр Ялты арестован Басманным судом

Басманный суд столицы арестовал бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Срок ареста судья Наталия Дударь установила до 21 июля.

Согласно постановлению, дело в отношении Ростенко возбуждено 21 мая: на него указали очевидцы "как на лицо, совершившее преступление". На следующий день экс-мэра задержали и предъявили ему обвинение.

Свою вину Ростенко не признает, защита просила суд ограничиться мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Сообщается, что Ростенко готов сотрудничать со следствием и по первому требованию являться к нему.

Представитель прокуратуры также просил суд не отправлять бывшего чиновника в СИЗО, передает РИА Новости. Однако судья сочла, что следователь представил достаточно доказательств и показаний свидетелей, чтобы говорить об обоснованности предъявленного обвинения. По ее мнению, под угрозой ответственности Ростенко мог бы скрыться от следствия или иным образом помешать установлению истины по делу.

Адвокат Ростенко Юрий Авдеев намерен обжаловать решение об аресте его подзащитного в Мосгорсуде. По словам защитника, следствие считает преступлением передачу городу Ялте участка площадью 26 соток, на который не была установлена собственность. Путем издания постановления главы горсовета Ялты участок перевели в муниципальную собственность, следствие же считает, что надо было перевести в собственность субъекта.

Данное постановление, по мнению адвоката, можно было отменить в порядке гражданского судопроизводства, не возбуждая уголовное дело.

"Событие преступления относится к 2015 году, когда республика только влилась в состав России. Нужно учитывать особенности переходного периода — отсутствие публичности реестров", — добавил Авдеев. Он подчеркнул отсутствие ущерба в результате действий Ростенко: участок не изымали, не огораживали, на нем ничего не строили, месяц назад он был передан в собственность республики Крым.

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