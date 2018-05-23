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Российские СМИ на Украине 47 минут назад
Организация встречи Трампа и Порошенко стоила не менее 400 тысяч долларов
Американский адвокат Майкл Коэн, представляющий на протяжении многих лет интересы президента США Дональда Трампа, втайне получил, по меньшей мере, 400 тысяч долларов, чтобы организовать встречу миллиардера
с президентом Украины Петром Порошенко.
Как передает ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки в администрации украинского президента.
Сообщается, что деньги Коэну были вручены посредниками, действующими от имени Порошенко. При этом выход на американского адвоката был осуществлен с помощью украинского депутата, который связался с еврейской благотворительной организацией в штате Нью-Йорк.
По информации другого информированного источника Би-би-си, за встречу с Трампом, которая состоялась в Вашингтоне в июне 2017 года, украинской стороне пришлось выложить не менее 600 тысяч долларов.
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