Президент "Наполи" Де Лаурентис попрощался с тренером Сарри

Президент итальянского клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выразил свою благодарность главному тренеру неаполитанцев и попрощался со специалистом. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Хотелось бы поблагодарить Маурицио Сарри за его преданность "Наполи", которая подарила всему городу и болельщикам со всего мира те эмоции и престиж, — приводит слова президента Спорт24.Ru. – Также хочу выразить ему благодарность за создание собственного игрового стиля, которым восхищаются повсюду и все. Браво, Маурицио!"

Главным претендентом на пост главного тренера "Наполи" называется другой итальянский специалист Карло Анчелотти. Сарри же сватают в питерский "Зенит" и лондонский "Челси".