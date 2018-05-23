Тест "Булавы" в Белом море: "Юрий Долгорукий" запустил четыре ракеты залпом

Минобороны России опубликовало видео запуска ракет "Булава" с подлодки "Юрий Долгорукий" из акватории Белого моря. Впервые подводники произвели залп сразу четырьмя баллистическими ракетами.

По давней морской традиции, в поход подводный крейсер всегда провожают сирены. Краса и гордость российского подводного флота К-535 "Юрий Долгорукий" — стратегический атомный ракетоносец четвертого поколения. Полное погружение — за секунды. Боевая тревога — это еще быстрее.

- Боевой курс 80. Глубина 45 метров. Держать скорость 4,5 узла.

- Есть!

Как только раздается приказ командира, и в отсеках звучит трехкратный сигнал "тревога", весь экипаж — больше сотни офицеров и матросов — должен как можно скорее встать на боевые позиции.

- Ракетная атака. Создать рубежи обороны!

И задраить все люки. Из рубки за отсеками следят по видеомониторам.

- Товарищ командир. Отсеки ПЛ к бою готовы. Присутствуют все.

"Юрий Долгорукий" — самый современный российский подводный крейсер. Глубина погружения — до 450 метров, скорость — 29 узлов, автономное плавание — до трех месяцев.

- Боевой курс — 80. Глубина — 45. Лодка держит глубину, — отчитываются подводники.

К стрельбе на ходу из подводного положения и сразу залпом все готово.

- Есть старт ракеты!

Над морем поднимаются густые клубы дыма, из которых на поверхность взлетает вторая, третья, а следом — четвертая ракета. Такое происходит впервые. До этого их запускали только парами, а тут в небе сразу четыре отчетливых белых линии.

- Произведен запуск баллистической ракеты номер один. Замечаний нет.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Булава" — это вооружение и создавали специально для такого типа подводных лодок проекта "Борей". Дальность — до одиннадцати тысяч километров. Само ее появление выводит мощь морского компонента российской ядерной триады на совершенно новый уровень.

Из акватории Северного моря через всю страну каждая "Булава" достигает намеченной цели – камчатского полигона Кура. На каждой подводной лодке, подобной "Юрию Долгорукому", стоит шестнадцать таких ракет. Их, в принципе, все можно выпустить одним залпом.