Экономический форум в Петербурге станет самым масштабным за всю историю

Меньше суток осталось до открытия в Санкт-Петербурге очередного, уже 22-го Международного экономического форума. Участвуют лидеры России, Японии и Франции, руководитель МВФ, делегации бизнесменов из более чем ста стран, в том числе из США. Питер становится бизнес-столицей планеты.

Пятнадцать тысяч участников, полторы тысячи компаний, 140 государств: форум обещает стать наиболее масштабным за всю историю. Одна из самых многочисленных — делегация из США.

Как создать экономику доверия? Вопрос не праздный в условиях санкций. Как только в отношениях Америки и Европы похолодало, сначала Меркель прилетела к Путину в Сочи, а теперь и Макрон с первым официальным визитом летит в Петербург. Ждут премьера Японии Абэ и главу МВФ Лагард. На сессию Сбербанка приглашен звезда Давоса — философ и мистик из Индии йогин Садхгуру.

"Вопросы, о которых мы будем дискутировать — как изменится состояние государств, какие возможности, какие вызовы их ожидают, что ждет корпорации", — рассказал президент, председатель правления ПАО ''Сбербанк России'' Герман Греф.

Почетный гость этого года — Франция. С президентом Макроном на берега Невы летят руководители четырех десятков французских компаний. Автомобили, лекарства, топливо, продукты: Париж — крупнейший иностранный работодатель в России. В честь такого сотрудничества даже шампанское особой серии — "Санкт-Петербург".

Российский президент примет глав крупнейших иностранных компаний — BP, Total, Siemens, Shell, Boeing. Турбулентность в политике не мешает бизнесу брать правильный курс. Петербург — в ожидании богатейших людей планеты.

Блины из черемуховой муки с неуловимой горчинкой и истинно питерским колоритом. Акцент — на русской кухне и местных ингредиентах. Для продуктивной работы — блюда с большим содержанием глюкозы.

— Мы используем фундук, мед, березовое сусло и сбитень для соуса.

— Я готовлю блюдо из ладожской корюшки, по старинному русскому рецепту в манке.

На десерт — "Весна Фаберже": гастрошедевр создан совместно с музеем работ ювелира.

"Все наши гости первым делом всегда идут в наш главный зал, где у нас показаны 15 яиц, из которых девять — императорские", — рассказывает директор Музея Фаберже в Санкт-Петербурге Владимир Воронченко.

Лучистое золото в решетке из лавровых листьев — подарок императрице Александре Федоровне в честь коронации Николая Второго. Внутри — точная копия кареты Екатерины Второй.

Кареты первых лиц сегодня — прежде всего комфорт. Автопарк представительского класса уже весь забронирован. Гости форума теперь предпочитают минивэны — полноценный офис на колесах.

— Это и автоматические двери, это и удобная посадка.

Стол, розетки для гаджетов, холодильник. Для непривычно белых ночей — шторки и спальное место.

Культурная программа — не меньше деловой. В Русском музее впервые за полвека — персональная выставка шедевров Петрова-Водкина. В пятизвездочных отелях заканчиваются свободные номера.

— Знаменитая терраса люкса "Чайковский", которая выходит на историческую площадь. С этой террасы Владимир Ильич Ленин обращался к жителям города.

На этот люкс в легендарной "Астории" — очередь. В нем когда-то останавливались Мадонна и Depeche Mode. В дни форума даже звездам приходится отказывать.

Напряженные переговоры разбавят экспрессивный Рахманинов и лирический Григ. В репертуар концерта для первых лиц пианист Борис Березовский обязательно включит прелюдию из французской классики.

"Знаю, что Макрон очень любит классическую музыку. Кстати, и наш президент очень любит классическую музыку. Должен сказать, что у него очень хороший вкус", — говорит пианист.

Фасады начищены, интерьеры украшены, и даже непростая питерская погода на этот раз обещает не подвести.