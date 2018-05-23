Тема:
ПМЭФ-2018 6 минут назад
Экономический форум в Петербурге станет самым масштабным за всю историю
Меньше суток осталось до открытия в Санкт-Петербурге очередного, уже 22-го Международного экономического форума. Участвуют лидеры России, Японии и Франции, руководитель МВФ, делегации бизнесменов из более чем ста стран, в том числе из США. Питер становится бизнес-столицей планеты.
Пятнадцать тысяч участников, полторы тысячи компаний, 140 государств: форум обещает стать наиболее масштабным за всю историю. Одна из самых многочисленных — делегация из США.
Как создать экономику доверия? Вопрос не праздный в условиях санкций. Как только в отношениях Америки и Европы похолодало, сначала Меркель прилетела к Путину в Сочи, а теперь и Макрон с первым официальным визитом летит в Петербург. Ждут премьера Японии Абэ и главу МВФ Лагард. На сессию Сбербанка приглашен звезда Давоса — философ и мистик из Индии йогин Садхгуру.
"Вопросы, о которых мы будем дискутировать — как изменится состояние государств, какие возможности, какие вызовы их ожидают, что ждет корпорации", — рассказал президент, председатель правления ПАО ''Сбербанк России'' Герман Греф.
Почетный гость этого года — Франция. С президентом Макроном на берега Невы летят руководители четырех десятков французских компаний. Автомобили, лекарства, топливо, продукты: Париж — крупнейший иностранный работодатель в России. В честь такого сотрудничества даже шампанское особой серии — "Санкт-Петербург".
Российский президент примет глав крупнейших иностранных компаний — BP, Total, Siemens, Shell, Boeing. Турбулентность в политике не мешает бизнесу брать правильный курс. Петербург — в ожидании богатейших людей планеты.
Блины из черемуховой муки с неуловимой горчинкой и истинно питерским колоритом. Акцент — на русской кухне и местных ингредиентах. Для продуктивной работы — блюда с большим содержанием глюкозы.
— Мы используем фундук, мед, березовое сусло и сбитень для соуса.
— Я готовлю блюдо из ладожской корюшки, по старинному русскому рецепту в манке.
На десерт — "Весна Фаберже": гастрошедевр создан совместно с музеем работ ювелира.
"Все наши гости первым делом всегда идут в наш главный зал, где у нас показаны 15 яиц, из которых девять — императорские", — рассказывает директор Музея Фаберже в Санкт-Петербурге Владимир Воронченко.
Лучистое золото в решетке из лавровых листьев — подарок императрице Александре Федоровне в честь коронации Николая Второго. Внутри — точная копия кареты Екатерины Второй.
Кареты первых лиц сегодня — прежде всего комфорт. Автопарк представительского класса уже весь забронирован. Гости форума теперь предпочитают минивэны — полноценный офис на колесах.
— Это и автоматические двери, это и удобная посадка.
Стол, розетки для гаджетов, холодильник. Для непривычно белых ночей — шторки и спальное место.
Культурная программа — не меньше деловой. В Русском музее впервые за полвека — персональная выставка шедевров Петрова-Водкина. В пятизвездочных отелях заканчиваются свободные номера.
— Знаменитая терраса люкса "Чайковский", которая выходит на историческую площадь. С этой террасы Владимир Ильич Ленин обращался к жителям города.
На этот люкс в легендарной "Астории" — очередь. В нем когда-то останавливались Мадонна и Depeche Mode. В дни форума даже звездам приходится отказывать.
Напряженные переговоры разбавят экспрессивный Рахманинов и лирический Григ. В репертуар концерта для первых лиц пианист Борис Березовский обязательно включит прелюдию из французской классики.
"Знаю, что Макрон очень любит классическую музыку. Кстати, и наш президент очень любит классическую музыку. Должен сказать, что у него очень хороший вкус", — говорит пианист.
Фасады начищены, интерьеры украшены, и даже непростая питерская погода на этот раз обещает не подвести.
Ранее по теме
-
Путин поприветствовал участников международного юношеского турнира по дзюдо1 час назад
-
ПМЭФ-2018: врио губернатора Ивановской области выступит в рамках дискуссии "Город будущего"3 часа назад
-
Александр Евстифеев посетит XXII Петербургский международный экономический форум4 часа назад
-
Делегация Калужского региона примет участие в Петербургском форуме4 часа назад
-
Сергей Цивилев примет участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге5 часов назад
-
ПМЭФ: крупнейшие сделки в истории форума5 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Министерство культуры РФ не хочет запрещать Booking.com
- Вирус Караченцева оказался фейком
- Чье масло лучше. Рейтинг Роскачества
- Шарапова - самый популярный российский спортсмен года
- Верховная Рада: Крымский мост наш
ПМЭФ-2018
-
Путин готовится в Сочи к Петербургскому экономическому форуму
- Деловой завтрак "Россия - Австралия" открыл деловую программу стартового дня ПМЭФ
- ПМЭФ посетят делегации более 100 стран
Самое читаемое
-
Умершая на улице попрошайка оказалась долларовой миллионершей
- Пожаловавшаяся Путину онкобольная умерла
- Вашингтон отбирает у Дерипаски "Группу ГАЗ"
- Жестокое убийство многодетной матери всколыхнуло всю Кубань
- Бегемоты отбили антилопу гну у голодных крокодилов. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Дневник Lada Xray: выбираем новые шины!
- Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
Экономика
-
Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке
- Сирия: США намеренно бомбят нефтяные месторождения
- Франция: санкции США к ЕС по Ирану незаконны
- 10 древних городов, оживших благодаря технологиям
- Трамп: встреча с Ким Чен Ыном может быть отложена
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления
- Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе
- Углеводы на ночь: что нужно знать о новой модной диете
- 5 способов сделать утренний кофе полезнее
- Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться
Вести в 20.00
-
Сигнал к восстановлению отношений
- Первое заседание нового правительства посвятили бюджету
- В Москве на большую дорогу вышли автомошенницы
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Вячеслав Фетисов хочет отправить ДиКаприо в Арктику
- Лифты с видеосвязью создали в Москве
- На столичных вокзалах вводят новые правила прохода пассажиров
- Необычное импортозамещение: подмосковная ферма наращивает производство шмелей
- Новая афера с водяными счетчиками
- В Московском зоопарке появился на свет детеныш дагестанского тура
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле
- Напечатанные из "умного" гидрогеля человечки прогулялись под водой
- Социальная изоляция меняет химический состав мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"