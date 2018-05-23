Уроки дзюдо. Президент на турнире памяти своего учителя

В Санкт-Петербург сегодня прошел крупный международный турнир по дзюдо. Сотни юных спортсменов из разных стран приняли участие в соревнованиях, которые ежегодно проводятся в память о выдающемся тренере Анатолии Рахлине, воспитавшем десятки чемпионов и мастеров спорта. Среди его учеников был и Владимир Путин — который сегодня стал одним из гостей турнира.

Тренеры задыхаются от эмоций, их воспитанники с трудом дышат после поединка, но готовы идти к победе, несмотря ни на что.

"Надо дальше, дальше продолжать, а ты встал и начинаешь отстаивать, а отстаивать не надо!

"Есть время, есть — победит ваш воспитанник? — Сейчас посмотрим, побеждает спорт как всегда".

Финальные соревнования юношеского турнира по дзюдо прошли в день 80-летия тренера Анатолия Рахлина. Его воспитанник — президент и дзюдоист Путин, приехавший в Санкт-Петербург на экономический форум, не мог, конечно, здесь не побывать.

"Анатолий Семенович всегда учил нас двигаться только к цели, идти всегда только вперед, преодолевать трудности, дружить, уважать соперника. В этой связи хочу поприветствовать всех наших иностранных гостей. Сегодня в этом соревновании принимают участие спортсмены, юные спортсмены из 12 стран. Спасибо вам большое за то, что вы сочли возможным приехать к нам на эти соревнования", — обратился с речью глава государства.

Девушкам из Германии в России понравилось, хотя у себя в стране слышали всякое: "Ну, родители немного боялись меня сюда отпускать, но в итоге все хорошо!"

Присутствие на соревнованиях Путина на участников явно подействовало.

Из беседы с девочками-спортсменками: "Желание показать, что я хорошо борюсь, я не желаю проиграть и потом вот. — И поэтому и выиграли? — Да. — А почему девочка и дзюдо? — Меня папа отправил. — А нравится? — Да!"

Дзюдо в России — по понятным причинам — стало в последние годы одним из самых популярных видов спорта. И не дело не только в желании стать сильнее, в основе дзюдо — особая философия.

"Дзюдо учит использовать силу соперника против его же самого", — говорит подросток, победивший на татами.

"А вы кем бы хотели, чтоб он стал? — Олимпийским чемпионом или президентом", — ответил тренер.

Анатолий Рахлин обучал Владимира Путина в течение 11 лет. И стал для него не просто тренером, учителем. Наставником — и в спорте, и в жизни. Как-то Путин даже признался, что Рахлин сыграл в его жизни, пожалуй, определяющую роль.

Кадры пятилетней давности тогда сказали о многом: после похорон Рахлина Путин приказал охране оставить его одного и несколько минут шел по петербургским улицам.

Отношение Путина к спорту вообще и к дзюдо в частности — по мнению тренеров детских школ — одна из причин взлета их популярности.

"Собственным примером наш руководитель показывает, что через спорт можно из обычного ленинградского пацана стать тем, кем ты хочешь стать", — сказал Михаил Рахлин, сын Анатолия Рахлина, основатель фонда поддержки и развития дзюдо и СДЮШОР имени Анатолия Рахлина.

Те, кто занял сегодня призовое, но не первое место, сильно расстроены. Одна из девушек даже заплакала.

"Удача не повернулась ко мне лицом — А слезы помогают в дзюдо? — Нет, это уже эмоционально было".

"Главное не победа, а участие, но лучше победа", — считает мальчик-участник соревнований.

И у них побед будет еще много.

"Я уверен, что многие из тех, кто сегодня принимает участие в этом юношеско-детском турнире заявят себя в самые ближайшие годы на крупных международных соревнованиях и будут победителями важнейших стартов", — пожелал Владимир Путин.

Перед уходом он, как это и принято в дзюдо, еще раз поприветствовал всех участников, поклонившись в знак уважения.