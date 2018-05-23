Юлия Скрипаль надеется вернуться в Россию

Юлия Скрипаль заявила, что в долгосрочной перспективе надеется вернуться в Россию. Об этом она сказала в первом интервью после отравления в Солсбери. Журналисты Reuters пообщались с дочерью экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне. Место, где проходило интервью, не называется.

Юлия Скрипаль сейчас якобы находится в секретном убежище под охраной полиции. По ее словам, выздоровление было медленным и болезненным.

Она поблагодарила российское посольство за предложение помощи, но в настоящий момент не хочет прибегать к его услугам.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии. Лондон утверждал, что они были отравлены веществом "Новичок", а к отравлению причастна Россия. Это вызвало грандиозный международный скандал, который привел к взаимной высылке дипломатов.

Ранее сегодня МИД России заявил, что не исключает того, что Лондон насильно удерживает Скрипалей. Со дня отравления с ними не было никакой связи. Родственников из России и дипломатов к ним не допускали.