Зидан может возглавить сборную Франции после чемпионата мира

Зинедин Зидан может сменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции после завершения чемпионата мира по футболу. В настоящее время Зидан тренирует мадридский "Реал".

Французская федерация футбола хотела бы видеть Зидана во главе сборной Франции. Однако сам Зинедин пока не готов обсуждать этот вопрос. Во-первых, он связан контрактом с мадридским "Реалом", которому в субботу предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". Во-вторых, чемпион мира 1998 года Зидан считает неэтичным вести подобного рода переговоры, пока национальную команду возглавляет его товарищ по чемпионскому составу сборной Франции Дидье Дешам.

Однако если Дешам покинет сборную Франции после чемпионата мира, Зидан готов стать его преемником. При подобном развитии событий Зинедин может оставить "Реал".