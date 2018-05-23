"Байер" приобрел вратаря сборной Финляндии

Леверкузенский "Байер" подписал контракт с вратарем сборной Финляндии по футболу Лукашем Градецким. Несколько дней назад Градецкий в составе "Айнтрахта" стал победителем Кубка Германии.

Контракт Градецкого с "Айнтрахтом" истек, и Лукаш решил сменить команду. 28-летний голкипер будет выступать за "Байер" до 2023 года. В свою очередь "Айнтрахт" пригласил вратаря "Брондбю" и сборной Дании Фредерика Реннова.

Лукаш Градецкий – словак по национальности, но родился и вырос в Финляндии. В составе финской сборной он провел 42 матча. До перехода в "Айнтрахт" Градецкий зазищал ворота датского "Брондбю".