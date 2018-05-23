Юристу Джузеппе Конте предложено стать премьер-министром Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла официально предложил 54-летнему юристу Джузеппе Конте возглавить правительство страны.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал у генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

Он отметил, что профессор Джузеппе Конте должен в ближайшее время дать ответ.

Беседа президента с Конте продолжалась почти два часа, это дольше, чем полагается согласно обычному протоколу.

Обычно в случае своего согласия претендент возвращается к главе государства со список министров. Затем назначается день

принесения присяги и голосования о вотуме доверия в парламенте.

Кандидатуру Конте предложили Маттарелле лидеры партий "Движение "5 звезд" и "Лига", которые должны войти в коалиционное правительство.

Конте является профессиональным адвокатом, не участвовал в последних парламентских выборах и не является членом парламента. Политического опыта он не имеет.