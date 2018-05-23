Первое появление Юлии Скрипаль: на видео виден свежий шрам на шее

Первое появление Юлии Скрипаль после отравления и первое заявление, которое она сделала. Скрипаль хочет вернуться в Россию. Первое видеообращение дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было показано в эфире программы "60 минут". Россиянка говорит, что ей до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нее с отцом было совершено подобное нападение.

"Шокирует факт использования нервно-паралитического газа. Нам очень повезло, что мы смогли выжить после покушения на убийство. Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с изменениями, как физическими, так и эмоциональными. В дальнейшем я бы хотела вернуться домой в свою страну", – сказала Юля.

В видеообращении 33-летняя Юлия Скрипаль заявила, что признательна посольству России за предложенную помощь, но "сейчас не готова и не хочет ей воспользоваться".

Первое появление Юлии Скрипаль после отравления. Обращение Юлии записано в неизвестном месте, на фоне природы. Видно, что на ее шее огромный, свежий шрам.

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери в начале апреля. Она и ее отец Сергей Скрипаль были отравлены в английском Солсбери в начале марта. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Соединенное Королевство считает, что при отравлении использовали вещество типа "Новичок", которое разрабатывалось в СССР. В середине апреля 2018 года эксперты ОЗХО подтвердили, что в Солсбери против Скрипалей использовалось именно это вещество.