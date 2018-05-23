Посольство России в Лондоне требует встречи с Юлией Скрипаль

Российское посольство в Великобритании потребовало встречи с Юлией Скрипаль. Согласно заявлению димписсии, российская сторона подозревает, что Юлию Скрипаль могут удерживать против ее воли, и что она делает заявления под давлением. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, попытки связаться с Юлией Скрипаль наше внешнеполитическое ведомство делает ежедневно.

"Не было и дня, чтобы российский МИД, посольство РФ в Лондоне не пытались организовать контакт с ней Юлией Скрипаль с главной целью — удостовериться, что ее не удерживают насильно, что за нее не выдают другого человека, получить из первых рук информацию о ее состоянии и состоянии ее отца", — сказала Захарова.

Первое видеообращение дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было показано в эфире программы "60 минут" на канале "Россия" сегодня, 23 мая. В нем 33-летняя Юлия Скрипаль заявила, что признательна посольству России за предложенную помощь, но "сейчас не готова и не хочет ей воспользоваться".

Видеообращение Юлии Скрипаль усиливает озабоченность российского посольства в Лондоне относительно условий, в которых она содержится", заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии. При этом дипломаты "были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии".

"Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — пояснил представитель дипмиссии.

Тем временем двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория заявила, что рада были увидеть ее видеообращение. "Рада, что жива и что здорова, и что хочет вернуться в Россию, — заявила Виктория Скрипаль "Интерфаксу". Ранее она дважды пыталась получить визу в Великобританию, чтобы навестить Юлию и Сергея Скрипалей, однако ей отказали во въезде в Соединенное Королевство.

В начале апреля Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери после предполагаемого отравления россиянки и ее отца Сергея Скрипаля в английском Солсбери в начале марта. Великобритания обвиняет в произошедшем Россию.