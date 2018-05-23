"Фейсбук" просит пользователей присылать сотрудникам соцсети обнаженные фото

Представители Facebook попросили пользователей из Канады, США и Британии присылать сотрудникам соцсети свои интимные фото. С помощью них руководство "Фейсбука" обещает бороться с выкладыванием подобных изображений посторонними людьми. Инициативу встретили с недоверием, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

"Фейсбук" пообещал защитить пользователей от "порномести" в обмен на их интимные фото.

Пользователям предлагают связаться с любым из партнеров компании (в этот список входят государственные организации нескольких стран) и получить одноразовую электронную форму для загрузки собственных обнаженных фото.

В рамках борьбы с кибербуллингом специально обученные сотрудники Facebook создадут уникальные цифровые отпечатки, с помощью которых можно будет отслеживать будущие загрузки частных снимков. Если эта практика приживется, она может быть распространена на сервисы Messenger и Instagram.

По словам сотрудников соцсети, объектами травли в Интернете становятся, в первую очередь, женщины. Пользователи "Фейсбука" пока отнеслись к новому способу борьбы с "порноместью" с недоверием.

Люди пишут о том, что нет гарантии, что сотрудники соцсети будут обращаться с их интимными снимками бережно, и пользователям удастся сохранить анонимность. Учитывая недавний скандал с утечкой личных данных из "Фейсбука", эти опасения небеспочвенны.