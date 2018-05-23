"Спартак" расстанется с Петковичем и Тигиевым

Стали известны планы подготовки московского "Спартака" к новому сезону. Бронзовые призеры чемпионата страны выйдут из отпуска 18 июня, а 2 июля отправятся на сбор в Австрию.

Спартаковцы начнут подготовку к сезону 2018/19 в Тарасовке, после чего проследуют в австрийский Филах, где продут 20 дней. Потерявшие место в основе полузащитники Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков будут заниматься с основным составом.

Главный тренер 22-кратных чемпионов страны Массимо Каррера привлечет на сбор трех молодых футболистов – защитника Николая Рассказова, полузащитников Даниила Полубояринова и Михаила Игнатьева. При этом клуб будет подыскивать новые команды защитникам Марко Петковичу и Георгию Тигиеву.