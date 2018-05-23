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23 мая 201821:52

Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей в его "Твиттере"

Американский президент Дональд Трамп не имеет права блокировать в своем микроблоге в "Твиттере" пользователей, высказывающих в комментариях критику в его адрес. К такому выводу пришел суд в Нью-Йорке, рассмотрев иск семи заблокированных главой государства пользователей.

Иск от имени этих подписчиков и действующей при Колумбийском университете правозащитной организации Knight First Amendment Institute ("Институт Первой поправки имени Найтов") был подан в июле 2017 года. Истцы заявили, что блокировкой подписчиков своей страницы в "Твиттере" Трамп нарушает Первую поправку к Конституции США. Она охраняет право американцев на свободу слова и на выражение протеста.

Податели иска заявили, что микроблог Трампа, в котором он делает различные политические заявления, служит площадкой для общественных споров и дискуссий, и власти не могут лишать людей доступа к ней за их взгляды. Блокировку пользователей истцы сравнили с противоречащей Конституции США попыткой подавления инакомыслия. Податели иска также подчеркивали, что советники президента ранее публично упоминали, что сообщения Трампа в личном "Твиттере" могут считаться официальными заявлениями.

Судья Наоми Бакволд согласилась с доводами истцов, передает ТАСС. Суд, по ее словам, должен был решить, может ли "должностное лицо, не нарушая Первую поправку, заблокировать пользователя "Твиттера" за выражаемые им политические взгляды" и меняет ли ситуацию тот факт, что данное должностное лицо является президентом США.

"Ответ на оба эти вопроса — нет", — заявила судья.

По ее словам, необходимо признать права президента Трампа, предусмотренные Первой поправкой, однако он "не может пользоваться данными правами тем способом, который нарушал бы закрепленные Первой поправкой права тех, кто критикует его".

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