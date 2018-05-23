Карло Анчелотти официально возглавил "Наполи"

Карло Анчелотти стал главным тренером "Наполи". 58-летний специалист подписал с неаполитанцами трехлетний контракт, согласно которому он получит 6,5 миллионов евро в каждом из сезонов.

Президент "Наполи" Антонио Де Лаурентис официально объявил о назначении Анчелотти. Прежний тренер клуба Маурицио Сарри завершил работу в Неаполе и может продолжить карьеру в "Челси" или "Зените".

Карло Анчелотти, в прошлом полузащитник "Милана", покинул немецкую "Баварию" в сентябре прошлого года и с тех пор находился без работы. Ранее Анчелотти тренировал итальянские "Парму", "Ювентус" и "Милан", английский "Челси", испанский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен".