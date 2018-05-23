Билл Гейтс посоветовал список книг на лето

Глава Microsoft и один из самых богатых людей на планете Билл Гейтс опубликовал в своем блоге список книг, которые он советует всем прочитать летом. Работы, рекомендуемые Гейтсом, "заставляют порассуждать на серьезные темы", а еще они "короткие и легко читаются".

В летний список Гейтса вошли следующие произведения:

Уолтер Айзексон "Леонардо да Винчи"

Автор пытается объяснить феномен да Винчи, который успешно проявил себя во многих областях — от анатомии и инженерного дела до театра и живописи. Гейтс считает да Винчи одним из самых выдающихся людей в истории.

Кейт Боулер "Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравилась"

Эту книгу Боулер написала, когда у нее диагностировали запущенную форму рака толстой кишки. Писательница пытается разобраться, что привело ее к этому заболеванию. Гейтс называет книгу Боулер "душераздирающей, но смешной".

Джордж Сондерс "Линкольн в бардо"

В книге Сондерса реальные факты из жизни американского президента сочетаются с элементами фантастики. Основатель Microsoft пишет, что эта работа заставила его взглянуть на жизнь Линкольна под новым углом.

Дэвид Кристиан "Большая история всего"

Книга об истории Вселенной, повествование которой начинается с Большого взрыва. Эта работа – отличный старт для всех, кто хочет больше знать об истории нашей планеты, отмечает Гейтс.

Ханс Рослинг "Фактологичность"

Профессор Каролинского института по вопросам международного здравоохранения доступно и весело объясняет, как мир становится лучше и почему его по-прежнему нужно улучшать. По словам Гейтса, он рекомендует эту книгу с момента выпуска.