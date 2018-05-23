Взрыв газа в жилом доме в Перми: есть пострадавшие

Несколько человек травмированы в результате взрыва газа в жилой многоэтажке в Индустриальном районе Перми.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в оперативном штабе на месте чрезвычайного происшествия.

По словам собеседника агентства, после взрыва в одной из квартир в доме на улице Свиязева травмы получили от четырех до восьми человек.

Представители МЧС проверяют информацию о смерти одного пострадавшего в автомобиле скорой помощи.