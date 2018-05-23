Асад встретился со спецпредставителем президента РФ по Сирии

Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске со специальным представителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым.

Как передает "Интерфакс", в ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, в том числе участие России в борьбе с терроризмом.

Собеседники отметили важность реализации итогов Сочинского саммита по продолжению борьбы с терроризмом и расширение участия РФ в процессе восстановления Сирии и продвижении политического процесса.

При этом Асад призвал некоторые страны прекратить поддержку терроризма, назвав их препятствием для прогресса политического урегулирования в Сирии.

В свою очередь Лаврентьев передал ему поздравления президента РФ Владимира Путина в связи с восстановлением контроля

правительства над Дамаском и над пригородами сирийской столицы, а также отметил важную роль последней встречи в Сочи для урегулирования ситуации в Сирийской арабской республике.