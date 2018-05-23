Взрыв пиротехники в Испании: уточненные данные

По уточненным данным, в Испании в результате взрыва хранившейся в жилом доме пиротехники погиб один человек, еще 27 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Ранее сообщалось о четырех погибших.

Погибшая — пожилая женщина, среди раненых – 20 взрослых и семеро детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Владелец взорвавшейся пиротехники задержан. Как выяснилось, ранее ему принадлежало предприятие по производству пиротехнических изделий, но после его закрытия бывший владелец перенес часть готовой продукции в частный дом своего родственника, где она и взорвалась.

В результате мощных взрывов пострадали несколько десятков расположенных поблизости домов, некоторые из них полностью уничтожены. В радиусе нескольких километров от места взрывов выбиты оконные стекла, загорелся расположенных поблизости лес. На месте происшествия работают спасательные службы, специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ и медики.