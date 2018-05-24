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24 мая 201800:22

Уровень правды в СМИ будет оценивать Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск хочет создать сервис для оценки правдивости журналистов. Назвать его он собирается Pravda. Именно так, русским словом "правда". Об этом основатель "Спейс Икс" и "Тесла Моторс" написал в Твиттере. Там же он устроил голосование — пока почти 90 процентов читателей поддерживают бизнесмена, сообщает телеканал "Россия 24".

Маск давно конфликтует с западными СМИ — сначала он судился с BBC из-за слов ведущего "Топ Гир" Джереми Кларксона о его машине, а затем жестко критиковал "Таймс" после материала о слабой батареи Теслы.

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