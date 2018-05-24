Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Россию для участия в ПМЭФ

Политик планирует встретиться с представителями российского руководства и бизнес-сообщества. В том числе — с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, главой "Газпрома" Алексеем Миллером и руководителем "Сбербанка" Германом Грефом, сообщает телеканал "Россия 24".