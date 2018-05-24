Дарио Срна решил покинуть "Шахтер"

Хорватский защитник Дарио Срна объявил о решении покинуть "Шахтер". Контракт 36-летнего футболиста с чемпионами Украины истекает в конце мая.

Срна провел в "Шахтере" 15 лет, выиграв за этот период 25 трофеев — 9 титулов чемпионат Украины, 7 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА. В настоящее время Дарио отбывает дисквалификацию за употребление допинга, срок которой закончится в августе. Срна не собирается завершать карьеру и занят поисками нового клуба.

"Шахтер" купил молодого бразильца Додо. Кроме того, на моей позиции еще два украинца. Клуб смотрит в будущее и делает ставку на молодых. Карьеру я продолжу за пределами Украины", — приводит слова Дарио Срны "Спорт-Экспресс".