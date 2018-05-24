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24 мая 201801:36 Станислав Бернвальд

Лев Яшин за 5 тысяч: кто нагревает руки на новых юбилейных купюрах Банка России?

"Принимаю предзаказы, в ближайшие дни будет опт". Такое объявление появилось недавно на популярном сайте. Обещает всем желающим массовые поставки билетов Банка России. То есть, проще говоря — купюр. Номинал — 100 рублей. Но как видно из предложения, чтобы получить такую на руки придется заплатить в 50 раз больше.

Банкнота, конечно, непростая. Во-первых, выпущена только вчера, посвящена она Чемпионату мира по футболу. Во-вторых, впервые в истории — на ней человек с именем и фамилией, но не глава государства, а легенда нашего футбола — Лев Яшин.

Одним словом, уникальность действительно присутствует, правда, вряд ли она тянет на пять тысяч рублей. Хотя, если согласитесь заплатить — доставят бесплатно, подвезут к метро или даже отправят почтой.

Такие объявления появляются как грибы каждый раз, когда в оборот вводят новые купюры. И не только памятные, вроде банкнот в честь Олимпиады в Сочи или Кубка конфедераций. Даже уже прочно вошедшие в обиход 200 рублей с Севастополем и 2000 рублей с Владивостоком, до сих пор продают за существенно большие суммы.

Повод задуматься — есть ли у этих предложений реальный спрос? Или его подогревают те, кто привык зарабатывать на ажиотаже.

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