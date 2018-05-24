Иньеста определился с новой командой

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста, завершивший выступления за "Барселону", продолжит карьеру в Японии. В ближайшее время Иньеста подпишет контракт с клубом "Виссел Кобе".

Андрес подтвердил свой предстоящий переход в "Виссел Кобе", сделав соответствующая запись на своей странице в социальной сети. Иньеста отправился в Японию вместе с председателем правления своего будущего клуба для подписания контракта. Затем 34-летний полузащитник прибудет в расположение сборной Испании и продолжит подготовку к чемпионату мира.

Андрес Иньеста отыграл 16 лет за "Барселону", после чего объявил об уходе из каталонского клуба. На полузащитника претендовал ряд японских и китайских клубов, но Андрес сделал выбор в пользу "Виссел Кобе".