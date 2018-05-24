Посольство РФ в США: Вашингтон навязывает Европе свой СПГ

Комментируя заявления госсекретаря США Майкла Помпео о планах по противодействию проекту "Северный поток — 2", посольства России в Вашингтоне отмечает, что тем самым Соединенные Штаты навязывают Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ.

"Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок", — подчеркивается в комментарии.

Как сообщалось, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты выступают против строительства трубопровода "Северный поток — 2", напоминает ТАСС. По версии Вашингтона, Москва может использовать этот проект, как и поставки энергоресурсов в целом, в качестве рычага давления на европейские страны Европы. По словам госсекретаря США, Вашингтон должен продолжать оказывать давление, чтобы прекратить строительство "Северного потока — 2" с целью недопущения повышения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств. В целом трубопровод повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.