Руководство "Русала" покидает компанию

В распространенном на Гонконгской фондовой бирже заявлении "Русала" говорится, что топ-менеджмент компании, включая ее генерального директора Александру Бурико, подал в отставку.

Отставка Александры Бурико вступила в силу с 23 мая текущего года, исполняющим обязанности генерального директора компании назначен Евгений Никитин, передает ТАСС.

С 28 июня Совет директоров компании покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.