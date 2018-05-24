Столкновение поезда с грузовиком в Италии унесло жизни 2 человек

В итальянской провинции Турин в результате столкновения поезда со стоявшим на железнодорожных путях грузовиком погибли два человека, еще 18 пострадали.

По данным местных СМИ, направлявшийся из Турина в Ивреа поезд врезался в стоявшую на путях фуру и сошел с рельсов. Один из погибших – машинист локомотива, передает ТАСС. Причины инцидента выясняются.