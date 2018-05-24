Тема:
Отлов и изучение нейтрино 1 час назад
Физики подвели итоги многолетнего поиска редких превращений нейтрино
Коллаборация учёных, работающих в рамках эксперимента OPERA, подвела итоги многолетнего эксперимента по поиску редких превращений нейтрино. Научная статья опубликована в журнале Physical Review Letters.
Поясним, что всего известно три типа этих частиц: электронное, мюонное и тау-нейтрино. Они отличаются тем, какая частица образуется при взаимодействии нейтрино с материей (соответственно электрон, мюон и тау-лептон).
Учёные давно знают, что нейтрино могут спонтанно менять свой тип. Это явление известно как нейтринные осцилляции. За его экспериментальное подтверждение в 2015 году была присуждена Нобелевская премия по физике. Однако некоторые детали этого процесса долго оставались за кадром.
Например, физики не знали, способно ли мюонное нейтрино превратиться в тау-нейтрино. Экспериментаторы не обнаруживали таких превращений. Это могло говорить о том, что они очень редки или же что их вообще не существует.
Разобраться в вопросе и был призван эксперимент OPERA. Установка, расположенная в Женеве, производила мюонные нейтрино, а детектор, находящийся в 730 километрах от неё в Гран-Сассо, их регистрировал. Точнее, он фиксировал частицы, которые появлялись из-за взаимодействия нейтрино с веществом (уже упомянутые электроны, мюоны и тау-лептоны). Детекторы OPERA имеют возможность фиксировать все три вида частиц, и в этом их уникальность.
Предварительные эксперименты, проведённые на рубеже тысячелетий, показали, что регистрируемых мюонов слишком мало по сравнению с числом производимых мюонных нейтрино. Физики предположили, что последние по пути к детектору успевают превратиться в нейтрино другого типа. Поскольку число регистрируемых электронов не превышало ожидаемого, учёные сделали вывод, что мюонные нейтрино превращаются в основном не в электронные, а в тау-нейтрино. Однако, чтобы говорить об этом с уверенностью, требовалось прямое наблюдение процесса.
С 2012 по 2015 годы было обнаружено четыре таких превращения. А всего на сегодняшний день обнаружено десять превращений или, как предпочитают выражаться осторожные физики, "событий-кандидатов с чрезвычайно высоким уровнем значимости". Дело в том, что тау-нейтрино – вообще очень редкая частица. Она и открыта-то была лишь в 2000 году.
Как уточняется в пресс-релизе, теперь можно считать доказанным, что превращения мюонных нейтрино в тау-нейтрино действительно существуют. Такого результата удалось добиться благодаря применению новой стратегии обработки данных к результатам измерений, накопленным за 2008–2012 годы, когда и производились измерения. Последующие годы ушли на обработку результатов.
Но эксперимент OPERA важен не только в связи с открытием этого вида нейтринных осцилляций. Физики до сих пор не знают, равна ли нулю масса нейтрино. Данные, собранные в эксперименте, сузили диапазон возможных значений, которые может иметь эта величина. Это поможет теоретикам отбросить одни модели и даст дополнительный аргумент в пользу других.
Также физики впервые напрямую измерили лептонное число тау-нейтрино. Эта величина влияет на то, в какие реакции частица вступает с другими частицами. Это имеет значение и для изучения самих нейтрино, и для использования их в качестве "зондов" при исследовании других частиц.
Важно также, что не только результаты, но и "сырые" данные эксперимента теперь выложены на всеобщее обозрение. Их можно найти на портале открытых данных CERN. Он был создан в 2014 году и до сих пор публиковал только данные, полученные на Большом адронном коллайдере.
Наконец, технологии, разработанные для эксперимента, уже сослужили человечеству хорошую службу в самых разных областях. Отметим, что так всегда бывает с крупными экспериментальными исследованиями, и это один из ответов на вопрос, зачем практичному человечеству финансировать фундаментальную науку.
Например, созданные для исследователей технологии ядерной фотоэмульсии ныне применяются во многих сферах, начиная от лечения рака и заканчивая недавним сканированием пирамиды Хеопса. С их помощью определяют структуру горных ледников, ищут тёмную материю и занимаются многими другими интересными вещами.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не впервые рассказывают об изучении нейтрино. Например, мы писали о любопытном эксперименте, призванном выяснить, являются ли эти частицы собственными античастицами.
Ранее по теме
-
Создан новый метод изучения процессов внутри атомного ядра1 месяц назад
-
Физики подвели первые итоги эксперимента, призванного выяснить, почему существует материя1 месяц назад
-
Изменения ароматов нейтрино помогли проникнуть в тайну рождения Вселенной22 месяца назад
-
Физики придумали, как достучаться до звёзд за пределами галактики26 месяцев назад
-
Ловцы нейтрино31 месяц назад
-
Перерождение нейтрино: Нобелевская премия по физике досталась канадцу и японцу31 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Юлия Скрипаль заговорила
- Помпео хочет "отвязать" Европу от российского газа
- В Горловку пыталась проникнуть группа диверсантов
- Во сколько Порошенко обошлась встреча с Трампом
- Чье масло лучше. Рейтинг Роскачества
ПМЭФ-2018
-
В Петербурге стартует ПМЭФ-2018
- Ушаков: Путин на ПМЭФ расскажет о задачах для России
- Экономический форум в Петербурге станет самым масштабным за всю историю
Самое читаемое
-
Умершая на улице попрошайка оказалась долларовой миллионершей
- Пожаловавшаяся Путину онкобольная умерла
- Вашингтон отбирает у Дерипаски "Группу ГАЗ"
- Жестокое убийство многодетной матери всколыхнуло всю Кубань
- Бегемоты отбили антилопу гну у голодных крокодилов. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Дневник Lada Xray: выбираем новые шины!
- Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
Экономика
-
Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке
- Сирия: США намеренно бомбят нефтяные месторождения
- Франция: санкции США к ЕС по Ирану незаконны
- 10 древних городов, оживших благодаря технологиям
- Трамп: встреча с Ким Чен Ыном может быть отложена
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления
- Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе
- Углеводы на ночь: что нужно знать о новой модной диете
- 5 способов сделать утренний кофе полезнее
- Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Вячеслав Фетисов хочет отправить ДиКаприо в Арктику
- Лифты с видеосвязью создали в Москве
- На столичных вокзалах вводят новые правила прохода пассажиров
- Необычное импортозамещение: подмосковная ферма наращивает производство шмелей
- Новая афера с водяными счетчиками
- В Московском зоопарке появился на свет детеныш дагестанского тура
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле
- Напечатанные из "умного" гидрогеля человечки прогулялись под водой
- Социальная изоляция меняет химический состав мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"