"Вашингтон" Овечкина и Кузнецова пробился в финал Кубка Стэнли

Определился второй финалист Кубка Стэнли. Им стал "Вашингтон Кэпиталз", победивший в гостях "Тампа-Бэй Лайтнинг" 4:0. "Вашингтон" выиграл серию 4:3 и поспорит с "Вегас Голден Найтс" за главный трофей заокеанского хоккея.

Лучший бомбардир "Кэпиталз" Александр Овечкин уже на второй минуте огорчил вратаря "Лайтнинг" Андрея Василевского. Голевую передачу сделал Евгений Кузнецов. Эта шайба осталась единственной в первом периоде, прошедшем в острой борьбе.

Во втором периоде "Тампа" усилила натиск, "Вашингтон" же действовал на контратаках, две из которых завершились голами в ворота Василевского. Обе шайбы на счету Андре Бураковски. У "Молний" оставался еще период, но ничего не получалось. Хозяева заменили Василевского за четыре минуты до конца третьего периода, но эта мера не помогла. Более того, Никлас Бекстрем поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 4:0 в пользу "Кэпиталз".

"Вашингтон" выиграл эту сложнейшую серию и во второй раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли. Второй финалист определился раньше – это новичок НХЛ "Вегас Голден Найтс". Таким образом, за трофей поспорят команды, ранее им не владевшие.