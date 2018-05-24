Пострадавшие от взрыва газа пермяки вернулись домой

Жильцам дома в Перми, где взорвался газ, разрешили вернуться в квартиры. Дому возобновили подачу электричества. Пустует только один подъезд, где и произошёл взрыв. Его жильцы находятся в пункте временного размещения.

Подачу газа пока не возобновляют — дом обследуют специалисты. Следственный комитет ведёт проверку. По итогам решат, возбуждать ли уголовное дело, сообщает телеканал "Россия 24".

Газ взорвался вечером в одной из квартир. Пострадали четыре человека. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Рухнула одна из межкомнатных перегородок, частично пострадали перекрытия между первым и вторым этажами.